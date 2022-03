La Curva Nord diserta Juventus-Inter, la spiegazione dell’assenza

Nel pomeriggio è uscito il comunicato della Curva Nord che annuncia la sua assenza a Juventus-Inter di domenica. Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla scelta del tifo organizzato.

NIENTE TIFO – La Curva Nord non prenderà parte a Juventus-Inter nel settore ospiti dell’Allianz Stadium. La decisione è arrivata questo pomeriggio, con un comunicato (vedi articolo). Una “scelta dolorosa ma inevitabile”, citando le parole usate al suo interno. Ora spuntano anche le motivazioni, inizialmente non pubblicizzate. La scelta risulta essere arrivata perché, col ritorno al 100%, dalla Juventus ai tifosi dell’Inter sono stati riservati mille biglietti per il proprio settore. Di questi, però, solo pochi destinati alla Curva Nord, che ha preferito quindi dire di no alla trasferta. Domenica sera all’Allianz Stadium di Torino niente tifo organizzato, ma saranno comunque presenti dei sostenitori nerazzurri nella parte di impianto a loro dedicata.