VIDEO – Inter, verso la Juventus con il ricordo di 3 gol e qualche capriola!

MENO TRE – L’Inter si avvicina alla sfida con la Juventus con qualche sorriso in più visto il parziale rientro in gruppo di Marcelo Brozovic (vedi articolo). A tre giorni dal big match, in programma appunto domenica all’Allianz Stadium, il club nerazzurro ricorda le vittorie del passato. Dopo lo 0-2 della stagione 92/93 l’Inter fa un balzo di undici anni ricordando i tre gol siglati ai bianconeri nella stagione 03/04.

😍| RICORDO 2⃣ 3 ⚽ come i giorni che mancano a #JuventusInter 🔜

🎬 Stagione 03/04 1⃣ -3⃣ pic.twitter.com/xAhW5RqFOV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 31, 2022

L’Inter si è imposta sulla Juventus grazie alla splendida doppietta di Julio Ricardo Cruz e il gol di Obafemi Martins, con tanto di celebre capriola.