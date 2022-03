Calhanoglu Calciatore dell’Anno in Turchia: «Questo premio mi motiverà»

Calhanoglu è stato premiato in Turchia con il titolo di Calciatore dell’Anno nell’ambito della sessantottesima edizione del Gillette Milliyet Athlete of The Year. Le parole di ringraziamento del centrocampista dell’Inter

MOTIVAZIONI – Hakan Calhanoglu, capitano della Turchia, è stato nominato in patria Calciatore dell’Anno per le prestazioni relative al 2021 nell’ambito dell’edizione numero 68 del Gillette Milliyet Athlete of The Year. Il centrocampista dell’Inter, intervenuto in collegamento da Milano, ringrazia tutti e promette ancora più impegno: «Questo premio mi ha reso orgoglioso. Mi ha ricordato quanto sia grande la mia responsabilità nei confronti della Popolo turco. Questo premio mi motiverà di più».