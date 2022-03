Juventus-Inter, Brozovic per metà in gruppo! De Vrij decisione rimandata

Brozovic fa passi avanti in vista di Juventus-Inter. Il croato, secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, ha svolto parte dell’allenamento odierno in gruppo e dunque per il big match contro i bianconeri dovrebbe esserci. De Vrij rimane in dubbio (QUI le ultime sulla squadra di Allegri).

PRIMI SORRISI – Juventus-Inter potrebbe vedere in campo Marcelo Brozovic mentre per Stefan de Vrij bisogna attendere: “Brozovic è rientrato parzialmente in gruppo. De Vrij ancora personalizzato, si deciderà tra domani e sabato se portarlo a Torino”, così Matteo Barzaghi.