Pellissier: «Inter, Lautaro Martinez tanti gol grazie a Lukaku! In un grande club…»

Pellissier esprime il proprio pensiero sulla stagione di Lautaro Martinez all’Inter. Il Direttore Generale del Rovigo, nonché Presidente e attaccante della Clivense, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, prova a mettersi nei panni del numero 10 nerazzurro

PROBLEMA SERIO – L’opinione di Sergio Pellissier su Lautaro Martinez riporta in auge il gioco delle coppie: «La luce si spegne perché ti accorgi di ritornare sulla terra. Perché Lautaro Martinez è un ottimo attaccante, completo e molto valido, ma ha fatto un anno straordinario con Romelu Lukaku, che gli ha fatto fare tanti gol. Si era conquistato la possibilità di andare in una grande squadra. Non che l’Inter non lo sia, ma andare al Barcellona in cui il calcio è la cosa principale in tutta la città… Normale che, quando hai una richiesta così importante, rimani perché vuoi continuare e la società non vuole darti via. Ti ritrovi in una condizione che parti bene e poi hai un calo. Poi è difficile riuscire a rientrare in corsa. Soprattutto perché tutta la squadra ha difficoltà adesso. Quando è così, anche l’attaccante che è quello che dovrebbe farti gol e farti vincere le partite, entra in difficoltà. E se non hai qualcun altro a fianco che ti dà una mano, diventa un problema serio». Queste le parole di Pellissier sugli alti e bassi di Lautaro Martinez in questa stagione.