Juventus-Inter, Correa rientrato e già in campo! Un altro sudamericano ok

Juventus-Inter potrebbe vedere il ritorno in campo di Brozovic (QUI le ultime). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi per Sky Sport, Correa si è regolarmente allenato così come un altro sudamericano

NE MANCANO DUE ALL’APPELLO – Juventus-Inter si avvicina e Simone Inzaghi può sorridere con il rientro in gruppo di Marcelo Brozovic, seppur al momento solo parziale. Per quanto riguarda i sudamericani rientrati a Milano, Joaquin Correa si è allenato così come Matias Vecino: “Correa è rientrato e si è allenato, come Vecino che si era già negativizzato ed è sceso in campo. I cileni domani ad Appiano”, queste le ultime di Matteo Barzaghi.