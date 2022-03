Juventus-Inter, Zakaria si candida dal 1′! Indizio Allegri contro le difese a 3

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Allegri ha un solo dubbio in vista del big match mentre Zakaria potrebbe scendere in campo dal 1′. Di seguito quanto rivelato da Guardalà, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

PICCOLO DUBBIO – Juventus-Inter si avvicina e Massimiliano Allegri ritrova quasi tutti. Secondo Giovanni Guardalà, il tecnico bianconero ha un solo dubbio: «La situazione è migliorata, resiste un piccolo dubbio per Alex Sandro che fino a ieri ha svolto lavoro personalizzato. Zakaria si candida per un posto dal 1′. Poi bisognerà vedere perché Allegri contro le difese a 3 quando ha avuto a disposizione Vlahovic, Morata e Dybala li ha sempre messi in campo tutti e tre. Vedremo se sarà così o se Dybala partirà dalla panchina. Se Zakaria dovesse giocare titolare potremmo rivedere Locatelli con Rabiot in mezzo mentre Danilo tornerebbe a fare il terzino. Al centro della difesa dovrebbe giocare Chiellini con de Ligt e sull’altra fascia De Sciglio con Szczęsny in porta. Allegri ha ancora due allenamenti a disposizione, da domani lavoreranno in gruppo anche Danilo e Arthur».