Sassuolo Inter, Ballardini conta numeri e assenze: il tutto per tutto

L’Inter si può godere in tutta tranquillità la sfida contro i neroverdi. Diversa la situazione per Ballardini, costretto a fare i conti con numeri e assenze.

LAVORO – Con uno scudetto cucito sul petto con largo anticipi, l’Inter si appresta questa sera a scendere in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una gara che sa di rivalsa per i nerazzurri che fino ad oggi, dopo un campionato dominato in lungo e in largo, hanno perso solo contro i neroverdi, all’epoca guidati da Dionisi nel girone di andata. Una partita fondamentale per gli emiliani, che rischiano di essere risucchiati in Serie B dopo più di un decennio da protagonista. L’Inter vorrà continuare a vincere, come spiegato da Frattesi poco prima della vittoria contro il Torino. Per il Sassuolo sarà una partita da dentro o fuori con i tre punti che potrebbero rivelarsi essenziali per la salvezza.

Sassuolo-Inter, Ballardini ci riprova: tra numeri e assenze

NUMERI – Il Sassuolo ha vinto nove delle 21 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 10P). I neroverdi contro nessuna squadra hanno ottenuto più successi, solo con l’Hellas Verona (9) gli stessi numeri. Nelle ultime dieci partite al Mapei ci sono stati zero pareggio, ben sei vittorie dell’Inter e quattro vittorie degli emiliani. Numeri che potrebbero cambiare subito dopo il triplice fischio dell’arbitro che dirigerà al Reggio Emilia la gara tra un Sassuolo che deve salvarsi e un’Inter che gioca per rilassarsi e godersi il momento.

ASSENZE – Nella sfida che vedrà impegnati i neroverdi contro la corazzata guidata da Lautaro Martinez, Davide Ballardini dovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati. Con le assenze di Domenico Berardi e di Ruan Tressoldi, il tecnico degli emiliani dice addio anche a Samu Castillejo e Gregoire Defrel. Due nomi importanti per il club: oltre a loro due si aggiunge anche la possibile assenza di Thorstvedt e Viti. Ballardini però potrà contare sul rientro in extremis di Marcus Pedersen che potrebbe prendere il posto di Toljan in difesa.

PROBABILE FORMAZIONE – SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari Doig; Boloca, Obiang; Bajrami, Thorstevedt, Laurienté; Pinamonti.