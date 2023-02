VIDEO – Fiorentina-Torino 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Torino, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



TUTTO ALLA FINE – Fiorentina-Torino 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia. Luka Jovic ritrova un gol che gli mancava addirittura dal 9 novembre: l’attaccante serbo apre la vittoria che porta la Fiorentina alle semifinali. Niente da fare per il Torino, che pure ha un inizio positivo con un bel tiro di Samuele Ricci ben respinto da Pietro Terracciano e il successivo colpo di testa da corner di Perr Schuurs a lato di poco. Al 19′ cross da sinistra, respinta corta di Mergim Vojvoda e gran coordinazione dell’ex Rolando Mandragora sul palo. La Fiorentina prende il campo col passare dei minuti, migliorando ulteriormente la sua prestazione nella ripresa. In avvio di secondo tempo liberato Christian Kouamé in area sulla sinistra, ma il tiro dell’ivoriano è largo. Occasione sprecata ma senza problemi, perché al 65′ su corner battuto corto Aleksa Terzic crossa e Jovic con un bello stacco di testa apre il conto. Al 90′ il raddoppio della Fiorentina, con giocata caparbia di Arthur Cabral e rimpallo al limite a favorire la battuta a rete di Jonathan Ikoné. Lo stesso Cabral al 92′ colpisce la traversa con un tiro potente, ignorando lo stesso Ikoné. Il Torino sembra aver mollato, ma al 93′ su un lancio in avanti trova libero Yann Karamoh che segna. Primo centro in granata per l’ex Inter. Poco dopo occasione per Antonio Sanabria, ma Terracciano para in uscita bassa e la Fiorentina avanza. Affronterà alle semifinali di Coppa Italia la sorpresa Cremonese, vittoriosa stasera sulla Roma (vedi articolo).

Video con gli highlights di Fiorentina-Torino dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.