Clamoroso all’Olimpico, Roma fuori dalla Coppa Italia. Vola la Cremonese

La Cremonese espugna l’Olimpico di Roma per 1-2 con le reti di Dessers e l’autogol di Celik. Impresa dei lombardi che eliminano ai quarti i giallorossi e volano in semifinale di Coppa Italia

SORPRESA − La Roma cade rovinosamente all’Olimpico contro una Cremonese super organizzata. Mourinho fa tanto turnover con Dybala, Abraham, Zalewski e Smalling in panchina. I giallorossi giocano male e la squadra di Ballardini ne approfitta. Alla prima vera occasione il match si sblocca. Minuto 25′ Rui Patricio stende Dessers lanciato a rete, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia l’ex Feyenoord. Nella ripresa, altra doccia gelata per la Roma dopo tre minuti: cross dalla destra e autorete di Celik. Mourinho manda in campo i big, da Dybala ad Abraham. Nel finale prova a riaprirla Belotti con un gran gol ma Roma eliminata clamorosamente.