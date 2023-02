Jacobelli: «Con l’Inter Gasperini ha tenuto fuori i migliori! Skriniar, dico…»

Jacobelli, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato nuovamente di Inter-Atalanta e delle scelte discutibili di Gasperini. Poi una chiosa su Skriniar

MENTALITÀ − Xavier Jacobelli è ritornato sulla match di Coppa Italia di San Siro: «Con l’Inter Gasperini ha tenuto in panchina i giocatori migliori, Lookman e Hojlund, decidendo di partire con Muriel che non è in ottima forma. Poi sono entrati al 56’ ma il risultato era già indirizzato. Per l’Atalanta la Coppa Italia era un trofeo importante, è questione di mentalità. Il formato del trofeo è sbagliato, bisogna copiare quello dell’Fa Cup. Skriniar? Simile a Leao. Il Milan ha il diritto di cederlo scatenando un’asta».