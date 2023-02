Pedullà: «Skriniar? Errore pazzesco di Zhang! PSG ricco ma non scemo»

Skriniar alla fine è rimasto all’Inter e lascerà il club a parametro zero a giugno. Pedullà punta il dito su Zhang e sulla gestione della vicenda

ERRORE MADORNALE − Alfredo Pedullà ritorna sulla querelle Skriniar-Inter: «Quando la proprietà andando, come ha fatto Zhang, dentro un albergo a dichiarare che Skriniar non sarebbe stato ceduto, allora lo dovrai rinnovare il giorno dopo. Errore senza precedenti. Metto in difficoltà il mio club, il mio management. Perché non mettere i soldi. Zhang ha fatto un errore pazzesco! Errore ortografico di una proprietà che non capisce che a 100 metri c’è un burrone. Dovevi portare a casa qualcosa. Abbiamo vissuto gli ultimi giorni di mercato non conoscendo Campos che è furbissimo. Ha fintato una cosa che prendeva spunto da ciò che diceva Galtier. Sono ricchi ma non scemi».