VIDEO – Doppiette blucerchiate: l’Inter ricorda i goleador contro la Sampdoria

Archiviata la gioia per gli ottavi di UEFA Champions League raggiunti matematicamente vincendo contro il Viktoria Plzen (qui il tabellino), L’Inter si rituffa in campionato, dove la strada è leggermente più in salita. Il prossimo avversario sarà la Sampdoria di Dejan Stankovic, che per la prima volta affronterà i nerazzurri da avversario. Il club nerazzurro ha voluto omaggiare alcuni giocatori che si sono distinti per doppiette iconiche contro la squadra blucerchiata. Tra questi c’è anche El Tucu Correa, che realizzò 2 gol contro la Sampdoria nell’ultima giornata dello scorso campionato.

