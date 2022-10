Inter-Viktoria Plzen 4-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Viktoria Plzen è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023.

È FATTA! – Adesso sì: l’Inter è qualificata agli ottavi di finale di Champions League! Sbattuto fuori il Barcellona, retrocesso in Europa League assieme a tutti i suoi piagnistei, facendo la prestazione che si doveva contro il Viktoria Plzen. Serve solo aspettare che arrivi il primo gol, poi quando al 35′ ancora Henrikh Mkhitaryan (secondo centro in quattro giorni) buca il muro ceco è una passeggiata: doppietta di Edin Dzeko, segna pure Romelu Lukaku al rientro. Un’impresa quasi impossibile da pensare al sorteggio, per giunta con un turno d’anticipo. E adesso – paradossalmente – bisogna sperare che i catalani non perdano alle 21 per giocarsi martedì prossimo il primo posto in casa del Bayern Monaco. Questo il tabellino di Inter-Viktoria Plzen.

INTER-VIKTORIA PLZEN 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (71′ Asllani), Mkhitaryan (83′ Gagliardini), Dimarco (76′ Gosens); Lautaro Martinez (83′ Lukaku), Dzeko (71′ J. Correa).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani (52′ Jemelka); Havel, Bucha, Kalvach (70′ Ndiaye), Mosquera; Jirka (46′ Holik), Vlkanova (84′ Pilar); Bassey (46′ Chory).

In panchina: Tvrdon, Jedlicka, Cermak.

Allenatore: Michal Bilek

Arbitro: Andreas Ekberg della federazione svedese (Culum – Nyberg; Klitte; VAR Dankert; A. VAR Dingert)

Gol: 35′ Mkhitaryan, 42′, 66′ Dzeko, 87′ Lukaku

Ammonito: Mosquera (V)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST