VIDEO – Atletico Madrid-Bayer Leverkusen shock: il rigore al 99′ diventa virale!

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen termina 2-2 con un finale thriller… per i padroni di casa! Lo shock è servito al 99′, quando il rigore decisivo e la sua ribattuta si trasformano in una sentenza: eliminazione dalla UEFA Champions League per gli spagnoli dell’ex Inter, Diego Pablo Simeone. Di seguito il video del finale di Atletico-Bayer commentato da Sky Sport

