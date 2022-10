Pardo: «Inter, ottavi meritati! Zhang? Tifosi non dimentichino una cosa»

L’Inter ha passato meritatamente il turno di Champions League. Il centrocampo si è dimostrato ancora una volta all’altezza anche senza Brozovic, che è comunque vicino al rientro. All’orizzonte ci sono però anche i problemi societari e la possibile cessione dei nerazzurri da parte della famiglia Zhang (QUI le dichiarazioni del presidente nerazzurro). Di questo ha parlato Pierluigi Pardo durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24.

QUALIFICAZIONE MERITATA − Pierluigi Pardo, ospite della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato della qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League: «Non c’erano grandi dubbi alla vigilia di questa partita. La qualificazione come da pronostico si è decisa con il Barcellona. Era evidente che tutto passasse da quelle due partite. L’Inter ha meritato questa qualificazione. C’è del sollievo. Il calcio italiano in Europa era in crisi fino a qualche tempo fa. La bellezza del calcio è proprio quella che nel tempo ti ridà un equilibrio».

RIENTRO BROZOVIC − Il giornalista ha poi espresso una sua opinione sull’imminente rientro di Brozovic e sul possibile dualismo con Calhanoglu: «È un bel problema per Inzaghi dover scegliere tra Calhanoglu e Brozovic. I nerazzurri se la sono cavata anche senza Lukaku e Brozovic, riuscendo a qualificarsi agli ottavi di Champions League anche senza di loro».

Pardo sulla situazione societaria dell’Inter

LA PROPRIETÀ HA FATTO BENE − Infine ha parlato dei problemi della proprietà nerazzurra. Imbeccato infatti dalla domanda di un tifoso sull’ostinazione di Zhang a non voler cedere la società e sulle problematiche di mercato derivanti da questa scelta, Pardo ha così risposto: «Correa è sospettato da sempre di essere un fedelissimo di Inzaghi. Sentire un tifoso nerazzurro che dice una cosa del genere dopo la qualificazione mi fa pensare e secondo me in parte ha ragione. Ci sono sicuramente dei problemi, ma la proprietà in questi anni i soldi li ha spesi. I tifosi a mio parere hanno una memoria selettiva, posso capire che abbiano l’ambizione di tornare a vincere un triplete ma non devono dimenticare che fino a qualche anno fa giocavano con Schelotto. La società attuale quindi ha ben fatto in questi anni e la squadra anche in questa stagione sta ben figurando».