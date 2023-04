VIDEO – Torino-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Salernitana, match della trentesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



UN GOL PER TEMPO – Torino-Salernitana 1-1 nella trentesima giornata di Serie A. Pareggio che non sposta granché all’Olimpico. Dopo otto minuti la Salernitana sblocca la situazione, con una bella azione corale e assist dal fondo di Antonio Candreva che Krzysztof Piatek appoggia per il tiro sotto la traversa di Tonny Vilhena. Al quarto d’ora dal limite Candreva tira con una deviazione e Piatek sfiora mandando sul palo. Torino male in avvio ma al 36′ sfiora il pari con gran giocata di Nemanja Radonjic e cross dal fondo deviato sulla propria traversa da Norbert Gyombér. L’1-1 è rimandato al 57′, quando Aleksej Miranchuk serve appena dentro l’area Antonio Sanabria per il controllo e destro secco vincente. Una gran giocata di Radonjic venti minuti più tardi potrebbe valere il 2-1, ma dopo il doppio dribbling si oppone Guillermo Ochoa. Nel finale non succede molto altro: è il sesto pareggio consecutivo per i campani.

Video con gli highlights di Torino-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.