Allegri: «Mea culpa Juventus! Potevamo mettere l’Inter a -11»

Dopo le dichiarazioni post partita a DAZN (vedi articolo) arriva anche il commento di Allegri a Sky Sport, a seguito della sconfitta per 1-0 col Sassuolo (vedi articolo). L’allenatore della Juventus è rammaricato perché poteva guadagnare punti sull’Inter in attesa del ricorso per la penalizzazione (sarà discusso mercoledì).

L’AVVERSARIO – Massimiliano Allegri continua a non contare il -15 in classifica: «Siamo la Juventus, bisogna essere abituati a giocare una partita ogni tre giorni. È molto semplice, questo non vuol dire che oggi dovevamo vincere però era una partita da vincere. Era una partita che ci permetteva, per la classifica nostra che abbiamo avuto sul campo, di allungare sulle milanesi e mettere l’Inter a undici punti e il Milan a nove: così non è stato. Dobbiamo fare mea culpa, la partita che abbiamo perso meritatamente nonostante alla fine potessimo pareggiare. Ma per quello che abbiamo visto in campo ha fatto meglio il Sassuolo».