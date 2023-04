Allegri: «Nella ′nostra′ classifica potevamo mettere milanesi a…»

Massimiliano Allegri è netto sulla classifica della Juventus, continua ancora con i punti senza penalizzazione e sottolinea la distanza da Inter e Milan ai microfoni di Dazn.

ATTESA – I dirigenti bianconeri invocano l’attesa per il 19 aprile, Massimiliano Allegri anticipa la decisione e parla di classifiche differenti: «Oggi non abbiamo fatto bene per sessanta minuti, abbiamo reagito solamente dopo lo schiaffo. La partita di oggi era importante per il campionato, per la ′nostra′ classifica avevamo la possibilità di mettere le due milanesi a undici e nove punti di distanza. Dovevamo fare questo salto in avanti, altrimenti non riusciremo a tornare competitivi. Veniamo da due sconfitte, abbiamo partite difficili tra Lisbona, Napoli e Coppa Italia quindi dobbiamo rialzarci».