Marcolin: «Rimonta Juventus difficile, l’Inter non continuerà così»

Dario Marcolin parla in diretta su Dazn della possibile rimonta della Juventus sull’Inter in campionato, non lasciando grandi speranze ai bianconeri.

IMPOSSIBILE – La Juventus rimane a sette punti dall’Inter, Dario Marcolin parla della lotta per i primi quattro posti: «La clamorosa rincorsa alla Champions League per la Juventus è difficile, è vero che le squadre davanti stanno andando piano ma insomma non devi mai sbagliare niente. Hai anche in mezzo l’Europa, quindi alla fine è difficile arrivare al punteggio. Oggi l’Inter è a 51, i bianconeri a 44: quei sette punti non sono sulla carta impossibili, ma mancano otto partite. Devi pensare poi che quelle lì davanti non continueranno a rallentare in questo modo».