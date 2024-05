Longhi tragico: «Zhang, causa legale? Comporterebbe un rischio per l’Inter!»

Il giornalista Bruno Longhi si è espresso in merito al passaggio di proprietà dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree, ribadendo come un’eventuale battaglia legale possa causare problemi nel breve termine.

IL NODO – Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Sportiva sul tema dell’approdo di Oaktree alla guida dell’Inter e delle possibili reazioni di Steven Zhang al fatto. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che l’imprenditore cinese potrebbe esercitare un’azione legale, volta a ottenere un beneficio economico ritenuto consono, tale da causare problemi a breve termine all’Inter: «L’eventuale causa intentata da Zhang dovrebbe bloccare l’operatività del club nel breve, incidendo soprattutto sul mercato. Ciò dovrebbe, se non far preoccupare, almeno non tranquillizzare i tifosi». Inoltre, Longhi si sofferma sul passato in nerazzurro del Presidente Zhang, approfondendo il tema della cessione mancata dell’Inter a un nuovo eventuale acquirente.

Zhang e l’eredità: non bisogna dimenticare un aspetto!

L’IMPEGNO – Secondo Bruno Longhi, non è corretto giudicare Steven Zhang astraendo dal contesto in cui si è trovato a operare. In particolare, ad aver pesato sulle sue difficoltà degli ultimi anni sono state le restrizioni provenienti dalla Cina: «Non è vero che Zhang non abbia cercato degli acquirenti in queste stagioni. Il fatto è che non è stato particolarmente fortunato, tenendo conto di quanto accaduto in patria negli ultimi anni». Così conclude il giornalista Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, sull’argomento più caldo degli ultimi giorni legato al cambio di proprietà dell’Inter fra Steven Zhang e il fondo creditore Oaktree.