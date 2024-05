Inter, la novità Oaktree passa dal campo: primo allenamento pre Verona!

La grande novità della proprietà Oaktree si riflette anche sul campo per l’Inter. Quest’oggi il primo allenamento, in preparazione della sfida contro il Verona, della nuova era.

NOVITÀ – Negli ultimi giorni l’ambiente dell’Inter è stato messo a dura prova dal cambio di proprietà. Una novità che, tuttavia, era nell’aria da tempo, conoscendo bene le problematiche legate alla restituzione del prestito di Steven Zhang al creditore Oaktree. Debito che l’ormai ex presidente cinese non è stato in grado di ripagare e che ha portato il club nerazzurro nelle mani del fondo californiano. I presupposti per la nuova era dell’Inter co Oaktree sembrano certamente buoni, anche se ancora molte situazioni devono trovare una chiarificazione concreta. Come, ad esempio, la definizione del Consiglio d’Amministrazione e del nuovo presidente nerazzurro.

Dalla proprietà al campo: cosa cambia per l’Inter nella nuova era Oaktree

A LAVORO – Intanto, però, la grande novità si riflette anche sul campo. A tre giorni dalla sfida contro il Verona, l’ultima della trionfale stagione, l’Inter torna a lavoro in quello che ormai solo di nome è il “Centro Sportivo Suning”. Di fatto per gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, quello odierno è il primo allenamento dell’era Oaktree. Per i nerazzurri scudettati, che domenica sera dovranno affrontare in trasferta il Verona, poco cambierà, almeno nel breve periodo. Si attende, infatti, di scoprire come la nuova società approccerà il mercato e la questione rinnovi.