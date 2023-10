Zhang, 2 advisor e 5 acquirenti: si decide così il futuro dell’Inter – TS

Zhang nei prossimi giorni dovrà dare una risposta sul futuro dell’Inter. Una risposta che interessa agli attuali soci ma soprattutto ai potenziali acquirenti. Come riportato dal quotitiano Tuttosport oggi in edicola, le operazioni avanzano sottotraccia ormai da settimane

FUTURO IN BILICO – Manca poco. Relativamente pochissimo. Giovedì 26 ottobre andrà in scena l’Assemblea dei Soci dell’Inter per approvare il bilancio chiuso il 30 giugno con una perdita di 85 milioni di euro. Aumenta la curiosità su ciò che dirà il Presidente Steven Zhang sul suo futuro ai vertici della società. La presenza di Zhang a Milano non è confermata. Anzi, resta sempre più probabile il collegamento da remoto. La situazione legata al prestito di Oaktree Capital Management con scadenza 24 maggio 2024 va risolta. Cessione per non perdere le quote di Suning Holdings Group in pegno o rifinanziamento? Diversi investitori hanno mostrato interesse verso l’Inter. Da BC Partners a PIF (Public Investment Fund), passando per Investcorp fino a Thomas Zilliacus, che insiste e vuole coinvolgere anche Jassim bin Hamad Al Thani sull’asse Finlandia-Qatar. Nel frattempo gli advisor che gestiscono il dossier nerazzurro, ovvero Raine Group e Goldman Sachs, hanno in mano una proposta concreta da un consorzio arabo con un’offerta che si aggira intorno a 1.3 miliardi. Di questo consorzio potrebbe far parte anche Investcorp che, come evidenziato dal collega Federico Masini sulle pagine di Tuttosport, è sempre molto interessato all’Inter. Si continua a lavorare sottotraccia in attesa delle garanzie economiche necessarie per convincere Zhang a cedere le sue quote nerazzurre prima del 24 maggio… A chi? L’Inter vale tanto per Suning ma soprattutto per Zhang. Forse anche troppo. Novità in arrivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini