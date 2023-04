Il Sassuolo non si scansa, seconda sconfitta di fila della Juventus

La Juventus cade per la seconda volta consecutiva in campionato, passa il Sassuolo al Mapei Stadium con il risultato di 1-0. Decisiva per la vittoria la rete di Gregoire Defrel.

FLOP – La Juventus delude in campionato e si accoda all’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri perde per 1-0 contro il Sassuolo e perde l’occasione di avvicinarsi proprio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. I bianconeri giocano la solita partita di attesa, chiudono il primo tempo con zero tiri in porta e si svegliano troppo tardi, solamente dopo la rete degli avversari. A colpire è stato Gregoire Defrel al minuto 64, entrato nell’intervallo per lo scialbo Andrea Pinamonti. Sorprende ancora il Sassuolo contro le big, mentre la Juventus ottiene la seconda sconfitta consecutiva in Serie A. La classifica recita 44 punti per i bianconeri, mentre la squadra di Alessio Dionisi sale a 40.