Inzaghi, Benfica partita da dentro o fuori. La possibile alternativa

Per Simone Inzaghi si potrebbe trattare di una partita da dentro o fuori in casa col Benfica. Lo conferma il giornalista Marco Conterio in collegamento a 90° minuto su Rai 2.

DECISIVA – Per l’allenatore dell’Inter potrebbero essere gli ultimi giorni a Milano, Marco Conterio ha detto: «È la settimana più importante e lo è veramente per l’Inter che ha la qualificazione in Champions League a rischio. Quella col Benfica sembra una partita da dentro o fuori, stanotte c’è stato un incontro dopo la sconfitta tra dirigenza e allenatore. Oggi la dirigenza ad Appiano Gentile ha fatto sentire la vicinanza e ha dimostrato l’importanza di questi giorni. Se dico fuori è perché credo che Inzaghi al netto dell’essersi giocato il posto per la prossima stagione rischia anche di giocarsi il futuro in ottica Benfica. Dovesse uscire anche in coppa la società potrebbe fare riflessioni per l’immediato, laddove la soluzione dovesse essere un traghettatore come Chivu».