VIDEO – Lecce-Monza 1-1 Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Monza, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via Del Mare.

PAREGGIO – Il Lecce pareggia contro il Monza per 1-1 e si conferma in un grandissimo stato di forma grazie ai miracoli di Luca Gotti. L’allenatore ha dato una marcia in più ai salentini, portandoli sempre più vicini alla salvezza. Terzo risultato utile consecutivo e 36 punti in classifica con un momentaneo +8 dalla terzultima Udinese che ancora deve giocare. Il pareggio è anche beffardo oggi, perché al minuto 92 Nikola Krstovic ha trovato il gol dell’1-0 indirizzando completamente la partita verso il successo. In realtà poco dopo il Monza guadagna un calcio di rigore battuto e segnato da Matteo Pessina. Gli uomini di Raffaele Palladino non si arrendono mai, anche se mancano all’appello dei tre punti ormai dal 16 marzo, più di un mese a secco. In questo periodo tre sconfitte e due pari.

LECCE-MONZA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lecce-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.