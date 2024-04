Lazio, ci pensa Zaccagni contro il Verona! Mandas salva nel finale

La Lazio vince contro il Verona con il risultato di 1-0 e si avvicina ancora al quinto posto per la Champions League. Igor Tudor continua a convincere sulla nuova panchina, lo aiuta Mattia Zaccagni.

CONTINUI – Dopo la beffa in Coppa Italia la Lazio si rialza e vince per 1-0 contro il Verona. Decide il gol di Mattia Zaccagni al minuto 72 di sinistro grazie ad un inserimento servito perfettamente dal solito illuminante Luis Alberto. I biancocelesti dominano la partita per gran parte del tempo, chiudono i primi 45 minuti con il 74% del possesso palla. Nella ripresa Pedro, Taty Castellanos e Felipe Anderson hanno avuto tante occasioni per segnare, senza però essere cinici. Due pali: uno del brasiliano con una bomba dai 20 metri, l’altro dello spagnolo ex Roma da punizione. Il Verona si rende pericoloso solo con un colpo di testa di Coppola, parato incredibilmente da Mandas nel finale. La Lazio ora è molto vicina alla Champions League: solo 3 punti dalla Roma quinta in classifica.