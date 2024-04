VIDEO – Juventus-Milan 0-0 Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Milan, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è conclusa con il risultato di 0-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium.

PAREGGIO – Partita di una noia mortale all’Allianz Stadium. La Juventus e il Milan pareggiano per 0-0 confermando la mediocrità del periodo che stanno vivendo. Pochissime occasioni e pochi tiri verso la porta, addirittura i rossoneri neanche uno. La squadra di casa è quella più pericolosa, soprattutto nel secondo tempo. Malick Thiaw ha salvato un gol sulla linea ad Adrien Rabiot, Marco Sportiello ha fatto due grandi parate prima su Dusan Vlahovic al primo tempo poi su Filip Kostic. Infatti proprio il sostituto di Mike Maignan, rimasto fuori per infortunio, è stato il migliore in campo della gara. Le assenze di Theo Hernandez e Davide Calabria per le espulsioni rimediate al derby non sono state sfruttate dalla squadra di Massimiliano Allegri. La distanza dall’Inter per entrambe può aumentare ancora domani: per ora la seconda è a -16, la terza a -21.

JUVENTUS-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

