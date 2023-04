Cosa c’è nel referto presentato dall’Inter per Lukaku – SI

L’Inter ha fatto ricorso per la squalifica rimediata da Romelu Lukaku contro la Juventus. La società si appoggerà a un precedente illustre.

RICORSO – L’Inter aveva tempo fino a lunedì 17 per fare ricorso alla squalifica inflitta a Romelu Lukaku. L’episodio dello Stadium è stato vergognoso, la società ha aspettato però il referto dell’arbitro e la relazione dei delegati della Procura Federale. Dopo aver visionato i documenti, L’Inter si è subito mossa. Nel ricorso presentato, secondo quanto si legge nell’esclusiva di Sportitalia, l’Inter si appoggerà al precedente di Sulley Muntari a Pescara. Nel 2017 venne squalificato per una seconda ammonizione, come Lukaku. Il motivo era comportamento non regolamentare, lo stesso della seconda ammonizione dell’attaccante nerazzurro. In quel caso Muntari era stato preso di mira con degli ululati razzisti. Pochi giorni dopo l’ammonizione fu tolta e cancellata la squalifica, riconoscendo l’errore commesse sul campo. Al referto presentato dall’Inter è allegata la relazione dei delegati federali, in cui nel dettaglio viene descritta la progressione degli insulti razzisti.

ESULTANZA – Nel mondo l’esultanza di Lukaku è stata fatta in diverse occasioni. Lo stesso Ceesay, dopo la rete segnata oggi contro la Sampdoria ha esultato come Big Rom. L’attaccante del Lecce non è stato però ammonito, giustamente. Le giovanili dell’Anderlecht lo hanno fatto collettivamente, anche gli americani del San José hanno mostrato solidarietà al belga.

fonte: Sportitalia – Tancredi Palmeri