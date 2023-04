Inzaghi, dal vertice dirigenza Inter chiara: spiegata la priorità – Sky

L’Inter ha avuto una riunione con Inzaghi dopo la sconfitta di ieri col Monza (vedi articolo). L’ennesimo vertice, stando a Barzaghi di Sky Sport, ha prodotto la segnalazione della necessità assoluta per questi ultimi due mesi di stagione.

DENTRO O FUORI – Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Calcio Club, dà l’esito del summit dopo Inter-Monza: «La cosa fondamentale, che è stata spiegata a Simone Inzaghi ieri sera, è che bisogna andare nella prossima Champions League. E che conta più della finale di questa Champions League, a meno che non la vinca: lì avrebbe fatto tombola. Per la società Inter, per le esigenze e necessità economiche, è fondamentale e cosa principale arrivare alla Champions League dell’anno prossimo. Se non succede cambiano tutti i programmi, a partire dall’allenatore: non potrà essere Inzaghi. Saranno congelate le trattative del rinnovo, chi spera di essere riscattato difficilmente lo sarà senza Champions League. Le esigenze economiche impongono la qualificazione».

MENTALITÀ DIFFERENTE – La squadra di Inzaghi ha steccato pressoché tutti gli impegni “non” decisivi, come se li snobbasse. Barzaghi prova a interpretare: «I giocatori sentono di più la partita di coppa, inconsciamente sono portati a fare quel metro in più in Champions League. I giocatori dell’Inter a Lisbona hanno avuto qualcosa di più rispetto al Monza, basta vedere anche l’azione del calcio d’angolo: è una ripartenza e nessuno fa fallo per fermarla. Non dico che sia una cosa consapevole, magari è inconscia perché i giocatori vedendo il primo posto lontano danno di più in Champions League. Ma per la società è fondamentale».