VIDEO – Torino-Bologna 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Bologna, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NON SEGNA MAI – Torino-Bologna 0-0 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Alla vigilia dei settantacinque anni della tragedia di Superga (accadde oggi, nel 1949), il Torino non riesce a onorare la memoria di quella squadra entusiasmante e trova l’ennesima partita senza gol. Contro il Bologna che ha visibilmente rallentato nella corsa Champions League sono novanta minuti più recupero imbarazzanti, dove a vincere è la noia. Nonostante i granata ci provino, con una doppia occasione al 17′ con traversa di Antonio Sanabria e successivo tiro di Duvan Zapata deviato da Nikola Vlasic chiamando al riflesso Lukasz Skorupski. Proprio Vlasic poi deve abbandonare il campo per infortunio. Il Bologna, a parte alcune sporadiche opportunità per Joshua Zirkzee (senza trovare la porta), dimostra di essere in difficoltà dal punto di vista offensivo. Mentre il Torino non segna mai, con Ivan Ilic che liberato in area sul centro-destra non piazza troppo il suo sinistro e Skorupski para. Lo 0-0 è inevitabile. E se i granata speravano nell’Europa adesso è ormai sfumata.

TORINO-BOLOGNA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Torino-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.