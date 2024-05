Un Sassuolo traballante sfida l’Inter: solo un ex dal 1′, due in dubbio − CdS

Questa sera il Sassuolo sfida l’Inter per cercare l’impresa. Ballardini, penultimo in classifica, ha ancora due dubbi e si affiderà solo ad un ex nerazzurro. L’altro in panchina.

ULTIME − Verso Sassuolo-Inter, match valevole per la trentacinquesima giornata di campionato. I neroverdi con l’acqua alla gol provano a fare l’impresa, così come hanno fatto all’andata. Il Sassuolo, infatti, resta l’unica squadra ad aver battuto in campioni d’Italia in questa stagione. Era fine settembre, i neroverdi erano a centro classifica e soprattutto avevano un altro allenatore: Alessio Dionisi. Ma sembra ormai un’era fa. Ora il Sassuolo è penultimo e ad un passo dalla Serie B dopo 11 di paradiso in massima serie. In vista del match del Mapei, dove l’Inter scenderà in campo con tante seconde linee, Ballardini ha due giocatori in dubbio: Thorstvedt e Viti. Il primo per pubalgia, il secondo per mal di stomaco, come annunciato lo stesso tecnico ieri in conferenza stampa. Due sono gli ex dell’Inter in rosa: Pinamonti e Mulattieri. Giocherà dall’inizio solamente il primo, peraltro campione d’Italia con la Beneamata nel 2021. La probabile formazione del Sassuolo per Sassuolo-Inter, raccontata dal Corriere dello Sport:

(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.