Sassuolo-Inter, prime vere rotazioni di Inzaghi: 6 big a riposo − CdS

Stasera Sassuolo-Inter, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Per Simone Inzaghi sarà la prima vera occasione per ruotare alcuni giocatori. Ben sei titolarissimi partiranno dalla panchina.

PRIME ROTAZIONI − Sarà un’Inter diversa quella che stasera giocherà contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Non tanto nell’animo e nella mentalità, quelle rimangono forti e vincenti, ma nella struttura e nella formazione. Simone Inzaghi, dopo aver blindato lo scudetto col Milan e averlo festeggiato col Torino, è pronto alle sue prime vere rotazioni in questo finale di campionato. A Reggio Emilia arriverà una squadra senza assili, serena ma ancora con la fame di vincere. D’altronde, qualche obiettivo ancora rimane, due addirittura solo stasera. Contro la squadra di Davide Ballardini, che rischia clamorosamente la discesa in Serie B, Inzaghi darà spazio a diverse seconde linee: giocheranno Audero, Frattesi, Asllani, Dumfries, Carlos Augusto e Sanchez al posto di Sommer, Barella, Calhanoglu, Darmian, Dimarco e Thuram. Per la seconda volta in stagione, Inzaghi si affiderà ad un centrocampo piuttosto particolare con il maestro Mkhitaryan e i suoi due discepoli emergenti e pimpanti. La probabile formazione di Sassuolo-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez.