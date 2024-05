VIDEO – Lecce-Atalanta 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Atalanta, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare di Lecce.

VITTORIA NETTA – L’Atalanta vince 0-2 agevolmente in casa del Lecce. La pressione della squadra allenata da Gian Piero Gasperini cresce di minuto in minuto nel primo tempo. Al 29′ Falcone respinge come può il cross di Toloi, poi El Bilal non trova la porta sul successivo tap-in. Ci prova anche Zappacosta con una conclusione potente al 39′ e palla fuori di poco. Al 48′ la gara si sblocca: gran lancio di Scamacca per De Ketelaere che vince il corpo a corpo in velocità e con un tocco morbido supera Falcone per lo 0-1. Passano cinque minuti e arriva anche il raddoppio. Su angolo di Miranchuk, Scamacca anticipa anche il portiere e devia di testa nella porta vuota per lo 0-2. All’88’ Musso è decisivo con una straordinaria parata su Piccoli e palla che si scheggia contro il palo. Con questa vittoria l’Atalanta si qualifica matematiamente alla prossima UEFA Champions League e mercoledì disputerà la finale di UEFA Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen.

LECCE-ATALANTA, GLI HIGHLIGHTS