Audero a caccia del tris! Nel suo futuro non l’Inter, ma la Serie A?

Emil Audero stasera titolare in Sassuolo-Inter. Il portiere italo-indonesiano dovrebbe collezionare la sua terza titolarità in campionato.

CHANCE TRA I PALI − Tanti cambi per l’Inter campione d’Italia, che stasera affronterà il Sassuolo al Mapei. Simone Inzaghi, dopo le vittorie con doppia festa contro Milan e Torino, effettuerà per la prima volta da quando è diventato campione d’Italia alcune importanti rotazioni. Una di questa interesserà la porta con l’avvicendamento tra Yann Sommer ed Emil Audero. Lo svizzero, out durante la settimana per una piccola sindrome influenzale, siederà in panchina. Spazio, dunque, al suo secondo. Audero, a meno di altri scenari, non dovrebbe essere riscattato dalla Sampdoria in estate e dunque queste saranno le sue ultime partite con la maglia dell’Inter. Chance, comunque, importante per il portiere italo-indonesiano, il quale ha contribuito anche lui al titolo di campioni d’Italia.

Audero gioca per l’Inter e per il suo futuro

OBIETTIVO − Al Mapei, Audero collezionerà la sua quinta presenza stagionale, dopo le due in campionato e l’altro paio distribuite tra Champions League a Lisbona e Bologna in Coppa Italia. Le prime e finora ultime due apparizioni di Audero in Serie A sono arrivate contro Lecce ed Empoli, rispettivamente il 25 febbraio e il primo di aprile. Due vittorie per l’Inter (0-4 al Via del Mare e 0-2 a San Siro) con tanto di clean sheet per il portiere italo-indonesiano. Questa sera, punta alla terza porta imbattuta consecutiva. Una piccola soddisfazione per lui, che in stagione ha giocato complessivamente 390′.

FUTURO − A fine stagione, Audero ritornerà alla Sampdoria (difficile il riscatto da 7 milioni di euro), con l’Inter che è già alla ricerca di un nuovo portiere: Bento il preferito. Queste ultime partite serviranno ad Audero anche per mettersi in mostra, in vista del suo futuro. La Sampdoria è in lotta per salire in Serie A e al momento si trova al settimo posto, ossia in zona Playoff. Se i doriani saliranno, con molta probabilità Audero rimarrà a Genova. In caso contrario, una sua permanenza pare abbastanza difficile. Ecco che per lui potrebbero aprirsi altri scenari in Serie A. Ergo: fare bene le ultime gare con l’Inter sarà un buon biglietto da visita per chi in estate gli busserà alla porta.