VIDEO – Napoli-Monza 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Napoli-Monza, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



MALE PER ENTRAMBE – Napoli-Monza 0-0 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Ennesimo passo falso per il Napoli fra le mura amiche. Succede tanto nell’incontro col Monza, ma alla fine il risultato di partenza non si sblocca. Dopo quaranta minuti è super Michele Di Gregorio, con una parata d’istinto su deviazione ravvicinata di André Frank Zambo Anguissa a seguito di cross da sinistra. Subito dopo prova ad andare via la scelta a sorpresa del Napoli, Alessio Zerbin, ma lo ferma Roberto Gagliardini schierato difensore centrale. Proprio al 45’ ci prova anche Khvicha Kvaratskhelia ma palla fuori di poco. Lo stesso georgiano a inizio ripresa è liberato davanti a Di Gregorio, bravissimo ancora a ipnotizzarlo sul suo tiro. Poi il Monza ottiene un rigore, su tiro di Andrea Colpani (subentrato) respinto col braccio da Mario Rui. Lo batte Matteo Pessina al 68’, calcia malissimo e Alex Meret azzecca l’angolo riuscendo addirittura a bloccare. Il portiere del Napoli poco dopo si fa male e lascia il posto al terzo Nikita Contini. Prima del cambio occasione per Zerbin, ben servito da Kvaratskhelia, con sinistro alto. Esce anche Danilo D’Ambrosio, pure lui per infortunio. Nel finale espulso Walter Mazzarri per proteste (stesso discorso per Raffaele Palladino al 93’), mentre José Machin sfiora l’eurogol da fuori alto di poco. Nel primo dei sei minuti di recupero Giovanni Simeone libera l’altro subentrato Gianluca Gaetano a sinistra e Di Gregorio è di nuovo determinante. Dalla panchina nel Monza espulso anche Mirko Maric (95’), ma nel recupero non ci sono altri scossoni a Napoli.

Video con gli highlights di Napoli-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.