Analisi tattica Genoa-Inter (1-1): Inzaghi annullato tarda né cambia

Analisi tattica di Genoa-Inter, terminata 1-1 con uno sporco botta e risposta a fine primo tempo. Inzaghi non sfrutta al meglio la (limitata?) panchina a disposizione e torna a Milano con un punto, che sarebbero dovuti essere tre. Il modo peggiore per chiudere l’ottimo 2023. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – A Genova si presenta la stessa squadra vittoriosa vista contro il Lecce a San Siro. La scelta di Simone Inzaghi è un copia-incolla senza alcuna modifica. Può sembrare una mossa scontata ma sicuramente non si rivela azzeccata. Un’Inter mai vista così in difficoltà in stagione (e forse in tutto il 2023…). Merito del Genoa, che è ben disposto in campo. E il 3-5-2 specchiato di Alberto Gilardino limita non poco la già difficile manovra nerazzurra. Colpa dell’Inter, che non sembra avere energie necessarie né valide idee per fare la partita. E la qualità offerta è veramente bassa, se non fosse per quella di Hakan Calhanoglu al tiro dalla distanza. La sfida si sblocca dopo una mezz’ora (“effettiva”) grazie al tap-in vincente di Marko Arnautovic a porta vuota dopo il palo colpito da Nicolò Barella e deviato dalla difesa rossoblù. Un gol che arriva nel momento peggiore per l’Inter di Inzaghi, quindi risolutivo di una difficile trasferta approcciata piuttosto male. Rete che sblocca ma non basta a far cambiare atteggiamento. La doccia fredda arriva in pieno recupero, quando Radu Dragusin – con la complicità di Yann Sommer e non solo – pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’1-1 di Genoa-Inter alla fine è giusto: l’Inter fa troppo poco per meritare il vantaggio e non fa abbastanza per evitare il pareggio. Prestazione negativa al di sotto di ogni aspettativa, a prescindere dall’ottimo Genoa.

Analisi tattica Genoa-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessun cambio a inizio ripresa e non è una novità ma fa riflettere. L’Inter vista nel primo tempo appare poco lucida e soprattutto stanca in alcuni titolarissimi sfiancati. Inzaghi opta per continuare a dare fiducia ai suoi undici ma è una fiducia – inspiegabilmente – quasi a oltranza. La prima modifica arriva addirittura al 71′ ed è una staffetta in attacco. Peccato che resti in campo la punta che incide meno, visto che Marcus Thuram è senza dubbio il peggiore in campo. L’Inter non punge e non riesce a costruire. Emblematico il fatto che la squadra di Inzaghi fatichi a ripartire velocemente e a sfruttare le corsie laterali. Il Genoa è bravo ad annullare la linea mediana nerazzurra. In pratica è come se l’Inter giocasse con il 3-0-2! Le altre staffette che riguardano difesa e centrocampo arrivano al 78′ e addirittura al 90′, quando sembra quasi offensivo schierare Benjamin Pavard braccetto destro per cercare l’1-2. Anche se il Genoa non riesce più a essere pericoloso, l’Inter non costruisce niente di interessante. La partita vive una fase di noioso stallo in cui nessuno si aspetta davvero l’1-2 o il 2-1. Il pareggio paradossalmente sembra andare bene a entrambe le squadre ma per l’Inter non può mai essere così: se c’è una partita da vincere, quella è Genoa-Inter alla vigilia di Juventus-Roma. A Genova ogni punto è guadagnato ma questi sono due punti persi per la tortuosa strada che conduce al tricolore.

