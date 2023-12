D’Ambrosio, infortunio in Napoli-Monza: rischia l’Inter da ex?

D’Ambrosio è appena uscito per infortunio in Napoli-Monza, partita iniziata alle 18.30 per aprire la diciottesima giornata di Serie A. Fra poco ci sarà la sfida contro l’Inter, che potrebbe saltare da ex.

LO STOP – Danilo D’Ambrosio è uscito al 76′ di Napoli-Monza per infortunio. Il difensore dei brianzoli si è accasciato a terra, lamentando un fastidio muscolare alla coscia destra. Immediato il cambio, con Raffaele Palladino che (già in emergenza difensiva per l’assenza di Armando Izzo) ha messo al suo posto Giorgio Cittadini. Condizioni da verificare nei prossimi giorni e con Monza-Inter non distante: la partita da ex per D’Ambrosio è in programma sabato 13 gennaio alle 20.45.