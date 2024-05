Baroni: «Frosinone-Inter 0-5? Guardare gli altri oggi non dà nulla»

Marco Baroni, invischiato nella lotta per non retrocedere col suo Verona, prova a guardare solo alle avversarie ravvicinate. Così su Frosinone-Inter.

CONCENTRATO − Domani il Verona giocherà in casa contro il Torino per ottenere altri importantissimi punti salvezza. Da questo punto di vista, l’Inter ieri sera ha dato sicuramente una mano alla formazione gialloblu vincendo per 5-0 sul campo del Frosinone. Le parole di Marco Baroni in conferenza stampa sulla partita di ieri: «In questo momento guardare gli altri porta via solo delle energie. Io ho visto le partite del Torino, non mi interessa il Frosinone o le altre. Cerco di incidere su ciò che posso, sulla mia squadra. Guardare gli altri in questo momento non dà nulla, può solo danneggiarti». Al momento, il Verona sarebbe salvo e si trova a +2 dal Frosinone quartultimo e a +4 dall’Udinese terzultima.