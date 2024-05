Taremi all’Inter, Conceicao stizzito dalle voci: «Non aiutano i calciatori»

L’allenatore del Porto Sergio Conceicao, che ha parlato alla vigilia del match di domenica contro il Pacos de Ferreira, ha espresso la propria contrarietà alle notizie trasmesse in merito all’approdo di Taremi all’Inter.

IL COMMENTO – Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match di campionato contro il Paços de Ferreira, il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha commentato le voci riguardo al prossimo trasferimento di Mehdi Taremi all’Inter, a parametro zero. L’allenatore portoghese si è mostrato zittito per la diffusione di notizie, in questo momento della stagione, che possono danneggiare le prestazioni dei Dragoes: «Queste voci non aiutano i calciatori. Non intendo prendermela con la stampa in generale, volendo piuttosto concentrarmi su quello che sta accadendo in questo caso».

Taremi da luglio all’Inter, a Conceicao non vuole parlarne

L’EGUAGLIANZA – Conceicao, seguito con attenzione dal Milan in vista del post-Pioli, ha voluto sottolineare il suo modo di agire rispetto a situazioni, come quella attuale, nelle quali si trova a dover confrontarsi con calciatori destinati a partire a fine stagione. Nello specifico, l’ex Lazio e Inter ha posto l’accento sul suo trattamento di eguaglianza nei confronti di tutti i propri calciatori: «Mentre ha un contratto con il Porto, poiché è un professionista come tutti gli altri, devo guardarlo allo stesso modo dei suoi compagni. Ero anche un giocatore, per cui so bene quanto sia importante e giusto da parte mia farlo». Una testimonianza dei principi del tecnico portoghese, ma anche un’ulteriore conferma di quanto Taremi sia virtualmente un calciatore nerazzurro.