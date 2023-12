VIDEO – Fiorentina-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Torino, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IN CORSA PER LA TOP-4 – Fiorentina-Torino 1-0 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. In attesa del Bologna la Fiorentina entra in zona Champions League, peraltro agganciando il Milan al terzo posto. Al 25′ Torino pericolosissimo con cross da destra e bel colpo di testa di Duvan Zapata, bravo Pietro Terracciano a respingere. Il portiere viola fa un miracolo al 37′ su destro angolato di Valentino Lazaro, poi dal fondo Zapata cerca una magia e sfiora l’eurogol. Un errore in retropassaggio di Adrien Tameze innesca Jonathan Ikoné, è attento Vanja Milinkovic-Savic a metterci la mano. La ripresa è molto meno ricca di opportunità, la partita sembra stia andando verso lo 0-0. Fino all’83’, quando Michael Kayode da destra crossa al limite dell’area piccola e Luca Ranieri stacca alto di testa sbloccando la partita. A recupero scaduto palla della disperazione per il Torino, calcia Mergim Vojvoda ma Terracciano blocca e blinda i tre punti.

Video con gli highlights di Fiorentina-Torino dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.