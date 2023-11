VIDEO – Fiorentina-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Juventus, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IL SOLITO CORTO MUSO – Fiorentina-Juventus 0-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Una Juventus ai limiti dell’inguardabile riesce, come suo solito, a prendersi il massimo con pochissimo. Basta un errore della Fiorentina, al 10′ con Fabiano Parisi che sbaglia il tempo e favorisce Filip Kostic per il cross basso deviato in rete da Fabio Miretti. È il suo primo gol in Serie A. Da lì solo i viola, con Wojciech Szczesny che prima dell’intervallo vola per negare l’1-1 a Nicolas Gonzalez prima e Cristiano Biraghi poi. Nel recupero del primo tempo anche un colpo di testa di Luca Ranieri che dà solo l’illusione ottica del gol. Nella ripresa solo Fiorentina, con la Juventus tutta nella sua metà campo. Ma – a parte un tiro di Parisi a lato – di occasioni vere e proprie non ce ne sono. La supremazia territoriale sì, che non porta a nulla: la Juventus regge e col sesto clean sheet consecutivo si conferma in scia all’Inter.

Video con gli highlights di Fiorentina-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.