Salisburgo-Inter, in Austria con Arnautovic! Scalpitano in tre − CdS

Due giorni a Salisburgo-Inter. Inzaghi riabbraccia Arnautovic, dopo un mese e mezzo ai box. In tre si candidano per una maglia dal primo minuto.

ULTIME − Antivigilia di Salisburgo-Inter, match valido per la quarta giornata del girone D di Champions League. Con una vittoria, i nerazzurri staccherebbero praticamente il pass per gli ottavi di finale con due partite di anticipo. Simone Inzaghi ritrova Marko Arnautovic, finalmente arruolabile dopo il mese e mezzo di stop per il problema al bicipite femorale procuratosi ad Empoli. Intanto, in tre si candidano per una maglia dal primo minuto: Carlos Augusto a sinistra, Davide Frattesi in mezzo al campo e Alexis Sanchez in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua