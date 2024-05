VIDEO – Udinese-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Empoli, match della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



RIGORE PESANTISSIMO – Udinese-Empoli 1-1 nella trentasettesima giornata di Serie A. L’Udinese vede i fantasmi, ma con il pareggio trovato al 104′ esce dalla zona retrocessione. Dove resta invece da solo l’Empoli, complice il Frosinone che vince a Monza. I toscani protestano molto nel primo tempo, dove vince la paura. Perché al 36′ segnerebbe Youssef Maleh, con un gran sinistro sotto la traversa con Maduka Okoye immobile. Ma l’arbitro Marco Guida, richiamato dal VAR, segnala un fallo in attacco di M’Baye Niang su Thomas Kristensen in maniera più che discutibile, vedendo un tocco in faccia. A inizio ripresa i rimpianti sono tutti per l’Udinese: cross da destra, Keinan Davis (appena entrato per Brenner, che in avvio aveva sostituito Isaac Success subito infortunato) è solissimo a centro area ma di testa manda a lato. Un errore pesantissimo, anche per quello che succede dopo. Perché a un minuto dalla fine Lazar Samardzic entra in maniera irruente su Nicolò Cambiaghi su palla respinta e concede un rigore all’Empoli. Il pallone, pesantissimo, se lo prende proprio Niang (in campo dal 30′ per l’infortunato Alberto Cerri). Okoye intuisce, ma non basta: è 0-1 al 90′. Recupero lunghissimo e prolungato, su angolo Jaka Bijol e Martin Payero da due passi non riescono a segnare. Ma quest’ultimo è trattenuto da Jacopo Fazzini al momento del tiro: Guida, dopo tanta attesa, va al monitor e anche qui dà rigore. Che trasforma proprio Samardzic, per l’1-1 al 104′ che rimette l’Udinese fuori dalle ultime tre.

UDINESE-EMPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Udinese-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.