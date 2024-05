De Rossi: «Soddisfatto della Roma, superiori a noi solo Inter e Bologna!»

Daniele De Rossi traccia un bilancio sulla sua Roma, anche attraverso un confronto con l’Inter campione d’Italia. Le parole del tecnico giallorosso.

SUPERIORI – Mentre l’Inter si gode i festeggiamenti a San Siro per la seconda stella la Roma batte il Genoa 1-0 col gol dell’ex Romelu Lukaku. Al termine della partita Daniele De Rossi, su Sky Sport 24, traccia un bilancio dei suoi mesi sulla panchina giallorossa, tirando in ballo anche i nerazzurri: «Abbiamo fatto cose buone in questi quattro mesi. Abbiamo fatto anche partite meno buone Credo che solo due squadre hanno fatto più punti di noi, Inter e Bologna. E l’Atalanta, che ha una partita in meno, potrebbe superarci. Sono due squadre che sono state superiori a noi in questi quattro mesi quindi io penso di poter essere soddisfatto e grato per quello che mi hanno dato i giocatori».