Lukaku torna decisivo, la Roma batte il Genoa in 10 contro 11!

La Roma vince contro il Genoa per 1-0, grazie al gol di Romelu Lukaku. Vittoria pesantissima, vista anche l’inferiorità numerica.

SOFFERENZA MA 3 PUNTI − All’Olimpico, va in scena Roma-Genoa. Per i giallorossi quasi un’ultima spiaggia per sperare ancora nella qualificazione in Champions League. Arrivando al sesto posto la squadra di Daniele De Rossi dovrebbe poi tifare Atalanta mercoledì in finale di Europa League per accedere alla competizione per club più importante. Ma la sfida della capitale è molto tosta e complicata contro il solito Genoa di Alberto Gilardino organizzato, compatto e con grande personalità. Nel primo tempo, l’unica vera palla-gol arriva al minuto 23 con Tommaso Baldanzi, che conclude verso la porta non trovando di poco il coniglio dal cilindro. Nella ripresa, entra pure Dybala e al 68′ Lukaku sfonda, ma Josep Martinez para bene. Il match si complica al 72′ quando Leo Paredes si becca il rosso per proteste reiterare verso l’arbitro Manganiello. Ma sette minuti dopo l’ex Inter Lukaku trova l’incornata giusta che fa esplodere l’Olimpico. Nel finale, pericoloso il Genoa con Vitinha che mette al centro un cross velenosissimo, ma né Thorsby né Retegui arrivano alla deviazione vincente sotto porta. Poi super intervento al 92′ di Svilar su Gudmundsson. Il match termina dopo quattro minuti di recupero. Per Lukaku finisce qui il campionato: ammonito e squalificato (era in diffida). Salterà l’ultima partita contro l’Empoli.