VIDEO – Roma-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Genoa, posticipo serale della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



DECISIVO − Roma-Genoa 1-0 nella partita della trentasettesima giornata di Serie A. La sfida della capitale è molto tosta e complicata contro il solito Genoa di Alberto Gilardino organizzato, compatto e con grande personalità. Nel primo tempo, l’unica vera palla-gol arriva al minuto 23 con Tommaso Baldanzi, che conclude verso la porta non trovando di poco il coniglio dal cilindro. Nella ripresa, entra pure Dybala e al 68′ Lukaku sfonda, ma Josep Martinez para bene. Il match si complica al 72′ quando Leo Paredes si becca il rosso per proteste reiterare verso l’arbitro Manganiello. Ma sette minuti dopo l’ex Inter Lukaku trova l’incornata giusta che fa esplodere l’Olimpico. Nel finale, pericoloso il Genoa con Vitinha che mette al centro un cross velenosissimo, ma né Thorsby né Retegui arrivano alla deviazione vincente sotto porta. Poi super intervento al 92′ di Svilar su Gudmundsson. Il match termina dopo quattro minuti di recupero. Per Lukaku finisce qui il campionato: ammonito e squalificato (era in diffida). Salterà l’ultima partita contro l’Empoli. Giallorossi matematicamente al sesto posto e ora dovranno tifare l’Atalanta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, per poter entrare in Champions League.

ROMA-GENOA − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Roma-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.