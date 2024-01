VIDEO – Fiorentina Inter, l’ultimo precedente: montagne russe

Prosegue la marcia di avvicinamento a Fiorentina-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle 20.45 contro i viola. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre in campionato allo stadio Artemio Franchi nell’ottobre del 2022.

PRECEDENTE – Inter e Fiorentina si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate (in campionato) allo stadio Artemio Franchi, il 22 ottobre 2022, è arrivata una vittoria per 3-4 in favore dei nerazzurri. Una vera e propria altalena di emozioni con i nerazzurri che vanno avanti di due lunghezze grazie alle reti di Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Un vantaggio destinato a sfumare, quando prima Cabral (su rigore procurato da Dimarco) e poi Ikoné firmano il 2-2 della squadra di Vincenzo Italiano. A cui risponde poco dopo Lautaro Martinez, su rigore, che riporta l’Inter in vantaggio. Finita qui? Niente affatto, perché al 90′ Luka Jovic trova il 3-3 su una caotica azione da calcio d’angolo. Ma in pienissimo recupero, poco prima del fischio, è ancora Mkhitaryan a metterci la zampata decisiva e a regalare una grande vittoria alla squadra.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2022-2023 allo stadio Artemio Franchi, dall’account YouTube della Lega Serie A.