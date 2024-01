Carlos Augusto sorpresa di Fiorentina-Inter? Dimarco da gestire

Una delle sorprese di formazione per Fiorentina-Inter potrebbe essere la partenza di Carlos Augusto dal primo minuto. Il tutto è da leggere in un’ottica di gestione delle forze, con Federico Dimarco largamente impiegato nelle due gare di Supercoppa Italiana.

CAMBIO A SINISTRA – Oltre ai cambi (obbligati) a centrocampo, per Fiorentina-Inter una sorpresa potrebbe arrivare dalla fascia sinistra. Non è da escludere infatti che a partire da titolare possa essere Carlos Augusto, poco impiegato nelle due gare di Supercoppa Italiana. Infatti Federico Dimarco ha disputato tutta la partita contro la Lazio e ben 81 minuti in finale contro il Napoli, lasciando il posto a Marko Arnautovic. Insomma, il terzino brasiliano è decisamente più fresco e più in forma e potrebbe scendere proprio lui in campo dal primo minuto al Franchi, il tutto vedendo anche la situazione in vista della gara contro la Juventus della prossima giornata.