Fiorentina-Inter, Inzaghi scioglie un dubbio! La probabile formazione

Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena al Franchi domenica alle ore 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Inzaghi, che deve far fronte a un’emergenza a centrocampo per via delle assenze per squalifica di Calhanoglu e Barella, ha diretto oggi l’allenamento con un solo assente. Intanto c’è ancora qualche dubbio di formazione

LAVORO QUOTIDIANO – Fiorentina-Inter è la partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, in programma domani (domenica) alle ore 20.45 allo stadio “Artemio Franchi”. C’è molta attesa per lo scontro tra i viola e i nerazzurri, che scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Juventus-Empoli (in programma oggi alle ore 18.00). Intanto la squadra di Simone Inzaghi si è allenata ad Appiano Gentile: tutti regolarmente presenti, eccetto Nicolò Barella che continua a lavorare per ritrovare la forma migliore in vista dello scontro diretto del 4 febbraio con la Juventus e che a Firenze sarà assente per squalifica, come Hakan Calhanoglu.

Fiorentina-Inter, Inzaghi ha sciolto un solo dubbio: ne rimane un altro in difesa

Intanto Inzaghi ragiona sul miglior undici, tenendo anche conto del recupero di Alessandro Bastoni e della stanchezza post Supercoppa italiana. Il grande dubbio di formazione è in difesa, dove la presenza di Bastoni dal 1′ senza improbabile: potrebbe dunque non cambiare nulla rispetto alla finale con il Napoli, con Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L’altro dubbio era sulla corsia destra con il ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian: qui la situazione è più chiara poiché l’italiano è nettamente in vantaggio. Sulla corsia sinistra agirà Federico Dimarco, tallonato da Carlos Agusto, mentre in mezzo le scelte sono pressoché obbligate con Davide Frattesi, Kristjan Asllani ed Henrikh Mkhitaryan. Davanti ovviamente la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi: Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram